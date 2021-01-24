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На Кубани в модернизацию  ЗАО «СК «Ленинградский» инвестируют 567 млн рублей

Общий объем инвестиций в ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленинградский» составит 567 млн руб., сообщается на сайте администрации Краснодарского края. Проектом предусмотрено поэтапное увеличение объемов производства молочной продукции. В настоящий момент на предприятии завершено строительство цеха по изготовлению творога мощностью 9 тыс. т продукции в год. Идут пусконаладочные работы.

По данным сайта производителя, сейчас мощность предприятия составляет до 500 т молока в сутки. Комбинат выпускает продукцию торговой марки «Кубанский молочник».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс»,  ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленинградский» зарегистрировано в 2011 году в станице Ленинградской Краснодарского края. Основным видом деятельности является производство молочной продукции. По итогам 2019 года выручка общества составила 8,6 млрд руб., чистая прибыль 617 млн руб.

Наталья Решетняк


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