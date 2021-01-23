На Кубани задержали 62 человека во время акций протеста в поддержку Навального

По данным на 21:09 23 января на акциях протеста в поддержку Алексея Навального в Краснодарском крае задержали 62 человека. Об этом сообщает медиа-проект «ОВД-Инфо».

Больше всего задержанных зарегистрировано в Сочи – 41 человек. Еще 16 были задержаны в Краснодаре. Кроме того, трех протестующих задержали в Армавире, еще по одному – в Анапе и Новороссийске.

По данным издания, в России самая большая численность задержанных фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге – 937 и 340 человек соответственно.

Как прошел митинг в поддержку сторонников Алексея Навального - смотрите в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, акции протеста в регионе прошли в Краснодаре, Новороссийске, Геленджике,Сочи и Анапе

Алексей Белянин