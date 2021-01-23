Что покупают и сколько тратят на распродажах французы

Во Франции стартовали традиционные январские распродажи. Однако скопления людей в торговых центрах в этом году ждать не стоит. В ходе опроса маркетинговой компании Diffusis, в котором приняли участие 1,2 тыс. человек, более двух третей респондентов признали, что коронакризис повлиял на их покупательские привычки. 50% опрошенных планируют делать покупки только в режиме онлайн, еще треть собирается сочетать реальный и интернет-шопинг, соблюдая меры предосторожности. И только 14% твердо намерены физически попасть на распродажи в этом году.

Большинство французов не готовы оставлять на распродажах более €400. Так, 35% опрошенных планируют удержаться в рамках €100–200, еще 26% готовы потратить от €200 до €400, а 25% не намерены подниматься выше планки €100. Только 14% решили, что могут позволить себе покупки на сумму более €400.

Главной целью участия в распродажах французы признали обновление гардероба — за новой одеждой, обувью и аксессуарами отправятся 83% планирующих делать какие-либо покупки. На втором и третьем местах — товары для спорта (44%) и гаджеты (38%). Товары для дома выбрали целью 23% опрошенных, а вот 11% в этот раз запланировали потратиться на личный транспорт — автомобили, скутеры, велосипеды, электросамокаты и т. д.

Довериться информации в СМИ при выборе тех или иных товаров планируют 30% опрошенных, отзывам других клиентов доверяют 28%, к рекламе в соцсетях прислушивается 21%. Еще 19% покупателей готовы поверить рекламным рассылкам по электронной почте. И только 14% участников исследования заявили, что на их выбор влияет мнение звезд в социальных сетях.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».