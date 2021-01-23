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Как много жителей в разных странах пользуются парфюмом

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Портал Statista выяснил, какое значение жители разных стран придают тому, как от них пахнет. Как показало исследование Global Consumer Survey, Польша лидирует по доле жителей, пользующихся духами и одеколоном. Почти 80% поляков делают это на регулярной основе. В топ-3 любителей парфюма также входят Испания и Россия. А вот Франция, крупнейший экспортер духов и туалетной воды и родина популярной марки Chanel, занимает в рейтинге лишь пятую из десяти строчек. Французы пропустили вперед еще и немцев, хотя разрыв между двумя странами лишь чуть более 1%. В обеих странах парфюмом пользуются две трети респондентов.

Два представителя Америки и Азии — США и Китай — не придают такого большого значения ароматам, как европейцы. Чуть больше 40% в США не забывают регулярно брызгаться духами, туалетной водой и одеколоном, а в Китае это делают лишь около четверти респондентов.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».

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