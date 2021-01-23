Как много жителей в разных странах пользуются парфюмом

Портал Statista выяснил, какое значение жители разных стран придают тому, как от них пахнет. Как показало исследование Global Consumer Survey, Польша лидирует по доле жителей, пользующихся духами и одеколоном. Почти 80% поляков делают это на регулярной основе. В топ-3 любителей парфюма также входят Испания и Россия. А вот Франция, крупнейший экспортер духов и туалетной воды и родина популярной марки Chanel, занимает в рейтинге лишь пятую из десяти строчек. Французы пропустили вперед еще и немцев, хотя разрыв между двумя странами лишь чуть более 1%. В обеих странах парфюмом пользуются две трети респондентов.

Два представителя Америки и Азии — США и Китай — не придают такого большого значения ароматам, как европейцы. Чуть больше 40% в США не забывают регулярно брызгаться духами, туалетной водой и одеколоном, а в Китае это делают лишь около четверти респондентов.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».