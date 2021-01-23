На какие команды собаки реагируют сильнее всего

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23 января, суббота
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23 января, суббота
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Новости
09:58
Десятки человек задержаны на акциях в поддержку Навального на Дальнем Востоке
08:40
СКР поддержал законопроект о лишении свободы за вовлечение несовершеннолетних в митинги
02:39
Лидер ХДС: реализация «Северного потока-2» не зависит от ситуации с Навальным
00:57
Байден заявил об углублении экономического кризиса в США
11:06
В России впервые с ноября выявлено менее 21 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки
10:56
На Пушкинской площади перед акцией за Навального перекладывают плитку
10:23
СМИ узнали о плане Трампа уволить главу Минюста для отмены итогов выборов
09:40
Детский омбудсмен Москвы считает недопустимым вовлекать детей в несанкционированные митинги
09:33
На митинг в Петропавловске-Камчатском вышло больше 200 человек
09:18
МИД Венгрии считает, что резолюция Европарламента не повлияет на сотрудничество с Россией
08:49
Во Владивостоке участники акции в поддержку Навального перекрыли центральную улицу
08:27
В Иркутске задержали главу штаба Навального
07:56
ВОЗ объяснила высокую летальность нового штамма COVID-19
07:28
«РИА Новости»: кандидату в главы NASA в России отказали в визе
07:00
Главные новости к утру 23 января
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