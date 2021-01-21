В Буйнакске до конца недели ограничили работу детсадов и школ из-за сотен отравившихся

Власти дагестанского Буйнакска запретили работу школ и детских садов до 24 января. Учеников перевели на дистанционное обучение. В городе отравились 303 человека, в том числе 239 детей.

«Было принято решение о продлении ограничений работы школ и детских садов города до 24 января включительно. Учащиеся общеобразовательных школ переведены на дистанционное обучение»,— сообщил представитель мэрии журналистам (цитата по ТАСС).

Жители начали сообщать об отравлениях с 9 января. Роспотребнадзор нашел в водопроводной воде в городе ДНК возбудителя дизентерии. Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Задержан и.о. директора «Буйнакскводоканала» Абдулвагаб Шарипов.