Госдума не планирует обсуждать введение «ковидных паспортов»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что вопрос введения «ковидных паспортов» в России не стоит в повестке нижней палаты парламента. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что эту тему обсуждают в Кремле.

«Все, что затрагивает интересы граждан, надо в начале изучить, проанализировать последствия, прежде чем высказываться,— сказал господин Володин журналистам.— У нас в повестке этого вопроса нет».

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал введение паспортов вакцинации в стране необходимым. «Председатель комитета Морозов высказал свое личное мнение, а в начале должен был бы учесть мнение коллег, экспертов»,— прокомментировал его слова господин Володин.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сказала, что российское правительство прорабатывает вопрос выдачи сертификатов о прививке против коронавируса, упрощающих выезд за рубеж. Жители Башкирии уже с 5 февраля смогут получить QR-коды после вакцинации или болезни COVID-19.

За последние сутки в России зарегистрировано 21 152 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено менее 22 тыс. заболевших впервые с 18 ноября. Общее число зараженных достигло 3 633 952.

О возможных преференциях для обладателей «ковидных паспортов» — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».