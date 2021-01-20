Кандидат на пост госсекретаря США осудил арест Навального

Претендующий на должность госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что арест российского оппозиционера Алексея Навального станет важным вопросом в повестке новой администрации Джо Байдена. Он осудил попытки заставить замолчать господина Навального и сказал, что президент Владимир Путин боится оппозиционера.

«Удивительно, насколько Владимир Путин боится одного человека. <...> Попытки заставить этот голос замолчать, заставить замолчать господина Навального — это то, что мы решительно осуждаем»,— сказал господин Блинкен на заседании комитета Сената Конгресса США по иностранным делам (цитата по Axios).

Ранее Джейк Салливан, который должен стать помощником по нацбезопасности господина Байдена, назвал арест господина Навального атакой на представителей оппозиции и граждан, критикующих российскую власть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал ерундой утверждения, что Владимир Путин боится оппозиционера и поэтому он был так быстро арестован после прибытия в Россию из Германии.

Алексея Навального задержали 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации после предполагаемого отравления. 18 января суд провел выездное заседание в отделении полиции и отправил Алексея Навального под стражу до 15 февраля.

О реакции стран на задержание — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».