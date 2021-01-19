Салливан продолжит занимать пост посла США в России

Посол США в России Джон Салливан подтвердил, что продолжит занимать этот пост с приходом к власти избранного президента Джо Байдена. Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Байден предложил американскому послу в РФ не покидать пост на время формирования новой администрации.

«Для меня честь работать на посту посла США в России. Мы вместе с командой нашего посольства продолжим работать по важным направлениям как российско-американских отношений, так и по многосторонней тематике»,— сказал господин Салливан «РИА Новости».

Джон Салливан был назначен послом США в России в октябре 2019 года. Его кандидатуру выдвинул президент США Дональд Трамп. С 2017 года господин Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря. Джон Салливан жестко высказывался по вопросу присоединения Крыма к России, обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, а также призывал российские власти наказать виновных в предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального.

О новой команде избранного президента — в материале “Ъ” «Верные байденцы».