Суд рассмотрит замену условного наказания Навального на реальный срок в феврале

Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания политика Алексея Навального 2 февраля, сообщила адвокат господина Навального Ольга Михайлова. Первоначально оно было запланировано на 29 января.

«Причины переноса неизвестны»,— сказала госпожа Михайлова (цитата по «Интерфаксу»).

Политика вывели из отделения полиции в Химках, где проходило заседание суда, и завели в полицейскую машину.

Господина Навального повезут отбывать наказание в СИЗО №1 «Матросская тишина», сказали его адвокаты со ссылкой на материалы дела. Перед этим член Общественной наблюдательной комиссии Московской области Александр Мальцев говорил, что его повезут в СИЗО №12 в Зеленограде.

Алексей Навальный был задержан 17 января по прибытии в Россию. ФСИН заявляла, что задержание связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». 18 января суд, заседание которого прошло в отделении полиции, арестовал господина Навального на 30 суток. Глава региональных штабов господина Навального Леонид Волков объявил о намерениях организовать 23 января митинги по всей стране.

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».