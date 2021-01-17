Протестующие вышли к капитолиям ряда штатов США

У зданий законодательных органов штатов Пенсильвания, Мичиган и Огайо проходят немногочисленные акции протеста против итогов президентских выборов в США, сообщают Reuters и Associated Press. По сообщению агентств, число участников в каждой из акции не превышает нескольких десятков. Некоторые из протестующих в Мичигане и Огайо несут с собой оружие.

Больше трети губернаторов США призвали Национальную гвардию к содействию местным правоохранительным органов в защите капитолиев штатов. В Пенсильвании, Техасе, Кентукки и некоторых других штатах площади у капитолиев закрыты, в Джорджии неподалеку от зданий разместили военную технику.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий США в Вашингтоне 6 января. По оценкам The Washington Post, в здание Конгресса ворвались не менее 300 участников беспорядков. Из-за нападения господину Трампу второй раз за его президентский срок объявили импичмент. Отметим, что Twitter, заблокировавший аккаунт господина Трампа после нападения, сообщал, что обнаружил в интернете обсуждения дальнейших атак на здания законодательных собраний в США.

Каким было предыдущее нападение на Конгресс США — в материале “Ъ” «Вашингтон, спаленный пожаром».