Сотрудника администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины

Начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР). Жертвами происшествия стали три человека.

Ранее под домашний арест отправили дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы. По данным следствия, он не включил в оперативную сводку сведения об опасности лавины, о которой сообщило МЧС.

«Как полагают следователи, он (начальник управления.— “Ъ”) не осуществлял должного контроля за деятельностью подчиненных и не проверял полноту включаемых оперативными дежурными единой дежурно-диспетчерской службы Норильска в сводку сведений о погодных условиях, поступающих из центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Красноярскому краю»,— говорится в сообщении.

ЧП случилось поздно вечером 8 января в районе участка горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», спасатели сообщили о случившемся около 0:30 9 января. Снегом накрыло четыре строения, в двух из которых находились люди. Из-под завалов извлекли тела погибших 45-летнего мужчины, 38-летней женщины и ее полуторагодовалого ребенка. Также 14-летний подросток получил тяжелые травмы. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

Подробнее о сходе лавины в Норильске — в материале “Ъ” «Делом занесло».