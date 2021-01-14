Суд в Норильске отправил диспетчера под домашний арест по делу о сходе лавины

Норильский горсуд отправил оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) под домашний арест на два месяца (до 11 марта). Следствие просило меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

39-летний дежурный ЕДДС был задержан 12 января в рамках расследования дела о гибели семьи из-за схода лавины в Норильске. В производстве ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия находится дело, возбужденное по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух лиц).

По версии следователей, 30 декабря 2020 года сотрудники регионального центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России составили прогноз о лавиноопасности в горных районах с 31 декабря по 11 января. Дежурный, получив информацию, не добавил ее в оперативную сводку управления ГО и ЧС города. Из-за этого глава администрации Норильска, а также структурные подразделения не были ознакомлены с прогнозом и не провели «превентивные мероприятия», сообщает СКР.

В начале января в районе горнолыжного курорта «Гора Отдельная» сошла лавина. Снегом накрыло несколько строений, в двух из которых находились люди. Спасатели извлекли из-под завалов тела погибших 45-летнего мужчины, 38-летней женщины и полуторагодовалого ребенка. Также был обнаружен подросток, которого с тяжелыми травмами доставили в больницу. Сейчас пострадавшего перевели в палату соматического отделения.

Подробнее о сходе лавины в Норильске — в материале “Ъ” «Делом занесло».

Екатерина Лукашевич, Новосибирск