Бывший схимонах Сергий прекратил сухую голодовку

Отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Николай Романов), который обвиняется по трем статьям УК РФ, прекратил сухую голодовку.

«Это была не голодовка, это был пост. С сегодняшнего дня он пьет воду. Самочувствие нормальное»,— приводит ТАСС слова его адвоката Светланы Герасимовой.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева сообщила, что экс-схимонах объявил сухую голодовку в знак протеста против своего уголовного преследования. После карантина его перевели из СИЗО-7 в изолятор «Матросская Тишина».

Экс-схиигумен был задержан 29 декабря во время штурма силовиками Среднеуральского женского монастыря. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство). Олимпийский чемпион по хоккею Павел Дацюк, заслуженная артистка России Мария Шукшина и основатель команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой разобраться в обстоятельствах задержания Сергия.

Подробнее — в материале “Ъ” «Звезды сошлись за Сергия».