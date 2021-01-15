Набиуллина заявила об ускорении инфляции в России

Банк России (ЦБ РФ) видит признаки ускорения инфляции в стране, сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

«Появляются уже признаки того, что начинает расти инфляция. Если после финансового кризиса, когда проводилась мягкая денежно-кредитная политика не как временная, не как контрциклическая, мы видели, что она не уходит в инфляцию, уходит в стоимость финансовых активов, кредиты почти не росли, росли слабо, конечный спрос тоже рос слабо, денежная масса не очень росла в связи с эти всем. Но после пандемии мы видим признаки того, что инфляция ускоряется»,— сказала глава ЦБ на Гайдаровском форуме (цитата по ТАСС).

По итогам 2020 года инфляция в стране достигла 4,9%. Это максимальный с 2016 года показатель. Основной причиной ускорения инфляции Минэкономики назвало ослабление национальной валюты. За первые десять дней 2021 года инфляция составила 0,4%.

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