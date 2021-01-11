Меркель считает спорной блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что решение крупных социальных сетей навсегда заблокировать аккаунты президента США Дональда Трампа сомнительно, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Свобода мнений не должна определяться боссами онлайн-платформ, заявил он.

«Фундаментальное право на свободу убеждений является основным правом первостепенной важности, и это право может быть нарушено, но в рамках закона и в рамках, определенных законодательным органом, а не по решению руководства платформ социальных сетей»,— сказал господин Зайберт (цитата по AFP). «С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты президента США были навсегда заблокированы»,— сообщил он.

Ранее соцсеть Twitter сообщила, что немедленно и на постоянной основе заблокировала личный аккаунт господина Трампа. Действующему президенту вменяется нарушение правил, запрещающих восхвалять насилие, и риск дальнейшего подстрекательства. Решение заблокировать аккаунт, по сообщению компании, было принято из-за «продолжающейся напряженности в США» и «всплеску мирового обсуждения» штурма здания Конгресса 6 января.

Первый раз, вскоре после нападения сторонников Дональда Трампа на Капитолий США, Twitter заблокировал аккаунт @realDonaldTrump 7 января. Блокировка продлилась 12 часов. После этого аккаунты президента США также заблокировали Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch и другие платформы.

О смене власти в США читайте в публикации “Ъ FM” «Дональд Трамп определился с уходом».