Соратника экс-схимонаха Сергия арестовали за репост видеоролика про рабство

Октябрьский райсуд Екатеринбурга арестовал на 15 суток, до 27 января, соратника экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) Всеволода Могучева. Он признан виновным по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Как объяснил “Ъ” адвокат Михаил Толмачев, протокол на его подзащитного был составлен за репост видеоролика «Кто готовит рабство в России» во «ВКонтакте» с обращением экс-схимонаха Сергия. Самого бывшего клирика в июле 2020 года суд оштрафовал на 18 тыс. руб. по аналогичной статье за размещение ролика на YouTube.

Как пояснили в суде, дело об административном правонарушении в отношении Всеволода Могучева было возбуждено еще 27 ноября 2020 года постановлением и. о. заместителя прокурора Екатеринбурга. Ранее эти материалы были возвращены прокурору Екатеринбурга для устранения недостатков, в конце декабря материалы дела были вновь направлены в суд. По словам адвоката, о судебном заседании и сторона защиты, и сам Всеволод Могучев узнали сегодня, в день суда.

«У меня не было возможности в полном объеме ознакомиться с материалами и согласовать позицию с доверителем, это нарушение права на защиту. 40 минут (до начала заседания) недостаточно, чтобы ознакомиться с материалами, которые состоят из 100 страниц, из экспертизы, которая требует внимательного анализа и изучения. Мы успели ознакомиться только с 30 страницами. В суде сказали, что им самим материал поступил сегодня утром. Мы были лишены возможности представить свои доказательства. Я называю это "экстренным правосудием"»,— прокомментировал Михаил Толмачев.

Отметим, что сегодня заканчивается предыдущий 15-дневный арест господина Могучева. 31 декабря 2020 года решением Ленинского райсуда он был арестован за совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности). Он был задержан 29 декабря после штурма Среднеуральского женского монастыря.

Тогда же силовики задержали бывшего схимонаха Сергия, которого конвоировали в Москву. Он арестован на два месяца по обвинениям по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство).

О том, как известные сторонники экс-скимонаха попросили президента разобраться с арестом,— в публикации “Ъ” «Звезды сошлись за Сергия».

Мария Игнатова, Екатеринбург