В Вирджинии объявили чрезвычайное положение

Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм объявил чрезвычайное положение в штате на фоне протестов в Вашингтоне. В округе Арлингтон и городе Александрия (оба находятся недалеко от Вашингтона) с 18:00 (02:00 мск) до 6:00 (14:00 мск) вводится комендантский час, добавил он.

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«По запросу властей Арлингтона и Александрии я объявляю комендантский час в этих двух регионах с 18:00 до 6:00. Я также объявляю режим чрезвычайного положения в Вирджинии»,— написал господин Нортэм в Twitter.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Баузер ввела комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск) на фоне протестов. Как пояснил глава полиции Вашингтона Роберт Конти, нарушителей будут задерживать. Отметим, что Пентагон санкционировал мобилизацию всей Национальной гвардии округа Колумбия, которая насчитывает примерно 1800 военнослужащих. Дополнительно будет переброшено 200 солдатов из Вирджинии.

Напомним, сторонники действующего президента Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне. На фоне протестов сенаторы прервали заседание. Палата представителей США также прервала заседание из-за протестов. На текущий момент Капитолий очищен от демонстрантов.