Доллар почти не отреагировал на протесты в Вашингтоне

Курс доллара почти не изменился к основным мировым валютам, несмотря на протесты в Вашингтоне. К 2:28 мск американская валюта упала к евро на 0,001%, до $1,23. Индекс DXY, который отражает курс доллара к шести основным валютам, снизился на 0,03%, до $89,41.

Основные индексы США отреагировали на протесты разнонаправленно. Dow Jones и S&P 500 выросли, а Nasdaq Composite снизился. При этом Dow Jones обновил исторический максимум. Акции начали значительно расти после сообщений СМИ о победе одного из демократов во втором туре выборов сенаторов в Джорджии, но замедлили рост на фоне протестов.

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6 ноября Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов в США. Заседания верхней и нижней палат были прерваны из-за протестов. Сторонники президента Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия. После этого господин Трамп призвал их прекратить протесты. Сейчас в зале Сената нет демонстрантов.