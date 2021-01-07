Dow Jones обновил исторический максимум на фоне протестов

Индексы США Dow Jones и S&P 500 выросли на фоне протестов в Вашингтоне, Nasdaq Composite незначительно снизился. При этом Dow Jones обновил исторический максимум. Протестующие 6 января прорвались в здание Капитолия, где Конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов.

Показатели основных индексов:

Dow Jones Industrial Averag — 30 829,4 (+1,4%);

S&P 500 — 3748,14 (+0,6%);

Nasdaq Composite — 12 740,79 (-0,6%).

Акции начали значительно расти после сообщений СМИ о победе одного из демократов во втором туре выборов сенаторов в Джорджии, передает AP. Акции замедлили рост из-за протестов в Вашингтоне.

Растут акции нескольких производителей оружия выросли на фоне событий в Вашингтоне. Так, увеличилась стоимость бумаг Sturm Ruger (+12%) и Smith & Wesson (+18%).

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6 ноября Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов в США. Заседания верхней и нижней палат были прерваны из-за протестов. Сторонники президента Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия. После этого господин Трамп призвал своих сторонников прекратить протесты. Сейчас в зале Сената нет демонстрантов.