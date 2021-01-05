ХК «Сочи» со счетом 0:5 проиграл финскому «Йокериту»

Хоккейный клуб «Сочи» с крупным счетом проиграл финскому «Йокериту» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила в столице Олимпиады-2014 и завершилась со счетом 0:5 в пользу гостей ((0:0, 0:3, 0:2). Две шайбы забросил Никлас Йенсен, еще по одной – Ессе Йоэнсуу, Антти Пильстрем и Хенрик Хаапала. Вратарь «Йокерита» отразил 19 бросков южан, в третий раз за сезон сохранив ворота в неприкосновенности.

Нынешнее поражение для ХК «Сочи» стало пятым в последних шести встречах. Сейчас подопечные Евгения Ставровского занимают 10-е место (из 11) в Западной конференции, имея в активе 30 очков «Йокерит» идет пятым (48 очков). Следующий матч сочинцы проведут 8 января 2021 года: соперниками команды станет подольский «Витязь».

Алексей Белянин