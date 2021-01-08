Цитаты 2020 года

“Ъ-Удмуртия” вспомнил важные политические, экономические и социальные события, которые произошли в республике в 2020 году и как их прокомментировали первые лица региона. Чем хотел накормить итальянцев глава Удмуртии Александр Бречалов, для чего главе региона адрес Моники Белуччи, какие угрозы поступали в адрес бывшего вице премьера Удмуртии Александра Свинина и чем были недовольны главы городов — подробности в материале.

«Из цифр очевидно, что ситуация сложная»

На одной из сессий госсовета Удмуртии глава республики Александр Бречалов рассказал депутатам о влиянии кризиса на экономику республики и прогнозе до конца года. Так, по его словам, валовой региональный продукт Удмуртии по итогам 2020 года может снизиться на 3-4%. Падение показателей происходит в пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслях. Бюджет республики по итогам пяти месяцев уже недополучил 7,8 млрд руб. запланированных доходов.

«Из цифр очевидно, что ситуация сложная, мы этого ожидали. Сейчас сложно прогнозировать, как мы будем заканчивать год»,— отметил глава Удмуртии.

«Мы могли бы накормить ужином весь Пьемонт»

В сентябре господин Бречалов презентовал экспортный потенциал региона итальянскому бизнес-сообществу в рамках онлайн-марафона «Удмуртия Calling». Тогда он сообщил, что среднестатистический итальянец ежегодно съедает около 25 кг макарон.

«В Удмуртии за полгода произвели 68 тыс. кг макарон, теоретически мы могли бы накормить ужином весь Пьемонт — здесь проживает 4,4 млн жителей»,— подчеркнул на своей странице во «ВКонтакте» господин Бречалов после мероприятия.





Бюджет с «историческим максимумом»

В конце ноября депутаты госсовета Удмуртии рассмотрели в первом чтении законопроект о бюджете Удмуртии на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Во время сессии законопроект о бюджете региона прокомментировал глава региона Александр Бречалов.

«И этот год, и следующий год с точки зрения разницы между расходами и доходами — исторический максимум. С такой ситуацией Удмуртия никогда не сталкивалась. Пока ориентировочно в 2021 год мы с вами заходим с разницей между расходами и доходами в 28-30 млрд руб.»,— заявил господин Бречалов.

«Мы не справились с задачей»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Также в этом году глава Удмуртии отчитывался перед полпредом президента России в ПФО Игорем Комаровым о выполнении нацпроектов. По словам господина Комарова, Удмуртия не достигла в 2019 году нескольких показателей, которые были обозначены в нацпроектах «Демография», «Здравоохранение» и «Безопасные и качественные автодороги». Александр Бречалов заявил, что в прошлом году республика направила на нацпроекты на 1 млрд руб. меньше запланированного, по ряду объектов пришлось вернуть деньги, поскольку регион не справился с поставленной задачей в том числе и по строительству объектов социнфраструктуры и здравоохранения.

«По ряду объектов нам пришлось вернуть средства потому, что мы не справились с задачей. В первую очередь это касается строительства объектов социальной инфраструктуры и здравоохранения»,— пояснил глава Удмуртии.

«Он не справился с должностью»

В ноябре Александр Бречалов прокомментировал арест бывшего министра строительства, ЖКХ и энергетики региона Ивана Ястреба, которого обвиняют в получении взяток.

«Если его вина (Ивана Ястреба — “Ъ”) будет доказана, то для меня это будет большим разочарованием. Мы работали вместе, сделали очень значимый проект. При том, что он не справился с должностью министра, у него был шанс сделать очень классный проект для республики. И я точно не руководствуюсь сроком работы и временем работы в муниципальной и государственной службе при назначении. Я дал шанс поработать предыдущему составу правительства, но пришлось менять. Главным критерием у меня были кредит доверия и понимание, что человек будет пахать и погружаться в работу»,— подчеркнул господин Бречалов.

Напомним, господин Ястреб был задержан по обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере).

«Я так и не понял, кто такая чупакабра»

В ноябре жительница деревни Малая Венья пожаловалась главе Удмуртии Александру Бречалову на некую чупакабру во время эфира на его странице во «ВКонтакте». По словам женщины, за неделю в хозяйствах местных жителей погибли все кролики и домашняя птица, несмотря на закрытые загоны.

«Ну, в общем, я так и не понял, кто такая чупакабра, но меня очень просили об этом сказать»,— отметил господин Бречалов.

Также он попросил главу Завьяловского района разобраться в ситуации.

В декабре он рассказал, что кто-то действительно начал искать чупакабру, и ее ищут. Глава Удмуртии отметил, что это был один из самых неожиданных вопросов, поступивших ему от жителей республики за 2020 год, в эфире на своей странице во «ВКонтакте». Также к числу неожиданных он отнес вопрос об о адресе актрисы Моники Белуччи.

«Ваня Черепанинец уже второй раз ко мне обратился: "Нужна помощь, я ищу Монику Белуччи, итальянскую актрису. Дело в том, что Моники-двойники по всему миру, и они подделывают информацию в интернете. Я уже долгое время не могу узнать, где живет Моника". Вот на этот вопрос я не смог ответить, но постараюсь в новом году узнать»,— отметил господин Бречалов.

«Сохраняйте позитивное настроение»

1 апреля глава Удмуртии выложил на странице во «ВКонтакте» видео со своими ляпами с записей «Итогов недели». Он отметил, что этот пост не стоит воспринимать всерьез, но ко всему остальному следует отнестись с особым вниманием.

«В любой даже самой сложной ситуации сохраняйте позитивное настроение и найдите возможность улыбнуться. Сегодня для этого самое подходящее время: С 1 апреля!»,— добавил господин Бречалов.

«Свои намерения подтверждаю»

В августе глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал журналистам возможность пойти на второй срок во время презентации подходов к реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Господин Бречалов сообщил, что по-прежнему хочет работать в республике, но решение идти на выборы или нет «зависит от поддержки граждан и от эффективности команды».Саму стратегию развития региона он назвал «очень сложным» документом, «планом работы» для властей вне зависимости от того, какая команда будет управлять республикой.

«Свои намерения подтверждаю и по-прежнему акцентирую ваше внимание, что решение идти на выборы, или не идти, зависит от поддержки граждан и от эффективности команды. Мы не отказываемся от своих планов, которые озвучивали еще в 2017 году. Поэтому желание есть, а будут ли предпосылки и возможности — зависит от работы команды и людей. Сейчас: работать, работать, работать»,— отметил господин Бречалов.

«Писали прямые угрозы»

Александр Свинин Фото: Эдуард Карипов

Также удивил в этом году жителей региона первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин. В апреле Александр Свинин рассказал в эфире на своей странице в Instagram, что ему поступили угрозы от представителей парикмахерских, которые не могли работать из-за режима самоизоляции без медицинской лицензии.

«Владельцы либо сотрудники парикмахерских салонов даже писали прямые угрозы, что "если мы увидим, что вы пострижетесь до того, как салоны будут открыты, мы вас найдем и…". Ну, наверно, либо насильно еще постригут, либо какие-то еще меры»,— сказал господин Свинин.

«Впереди новый вызов!»

В конце ноября Александр Свинин покинул свой пост в команде Удмуртии. Его назначили торговым представителем России в Сингапуре

«Я напишу и скажу еще много слов о работе в команде Удмуртии, которая была и остается для меня огромной честью. Впереди новый вызов!»,— написал Александр Свинин на своей странице в Instagram.

«Год села должен изменить наше отношение к малой родине»

Ольга Абрамова Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова в ходе итоговой пресс-конференции по работе АПК в декабре сообщила, что увеличение объемов финансирования из бюджета Удмуртии позволит активизировать работу по развитию сельской экономики, поддержке бизнеса и развитию инфраструктуры районов в 2021 году, объявленном в республике Годом села.

Тогда она отметила, что главы муниципальных образований должны были внимательно проанализировать слабые места своих территорий и отчитаться о выявленных потребностях. Это, в частности, привело к усилению в бюджете 2021 года такого раздела, как газификация. Поиск самых эффективных решений задач по развитию сельской экономики и будет основной целью наступающего года, подчеркнула она.

«Год села должен изменить наше отношение к малой родине. У меня есть огромное желание, чтобы каждый, родившийся на селе, гордился этим, хотел и дальше жить там»,— выразила надежду госпожа Абрамова.

«Хватит, пора на отдых»

Алексей Прасолов (слева) Фото: Сергей Грачев, Коммерсантъ

В этом году председатель госсовета Удмуртии Алексей Прасолов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Свое решение журналистам господин Прасолов объяснил желанием отдохнуть.

«Надо когда-то сказать себе: хватит, пора на отдых. Я долго думал, потому что меня даже мои близкие спросили: "Представляешь, что будешь на пенсии делать?" Я долго проворачивал это в голове, у меня есть что делать. У нас есть наша удмуртская природа, наша замечательная река Кама, есть порыбачить возможность, есть возможность поездить в целом по России»,— сказал спикер госсовета.

«Мне не надо было надеяться, что все будет работать так, как я привык»

Олег Бекмеметьев Фото: Амир Закиров

Отличились своими фразами в этом году и некоторые главы городов. В декабре глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал журналистам о главных ошибках, которые он допустил, занимая указанный пост. Он подчеркнул, что назвал бы их проектами, которые пока не увенчались успехом, но работа по ним будет продолжена.

Второй ошибкой глава Ижевска назвал свои ожидания по исполнительской дисциплине.

«С первых дней работы я, наверное, понадеялся, что та исполнительская дисциплина, с которой я работаю с первых дней работы в "Росатоме", практически не требовала от меня ежедневного, ежечасного, порой даже ежеминутного контроля за поручениями, которые я давал и полагал, что они будут исполняться. Мне не надо было надеяться, что все будет работать так, как я привык. Мы провели анализ и внесли в цикл планирования соответствующие коррективы. Сейчас я понимаю, что контроль более жесткий должен быть налажен»,— подчеркнул он.

«Это не цивилизованный способ решать вопросы»

Александр Ессен Фото: пресс-служба администрации Сарапула

В апреле занимавший тогда должность главы Сарапула Александр Ессен раскритиковал предпринимателей, которые устроили пикет, и назвал это хулиганской выходкой.

«Начну с важного — с просьбы ко всем предпринимателям города. Коллеги, устраивать пикеты и хулиганские выходки — это не цивилизованный способ решать вопросы, тем более деловым людям. Сейчас тот самый момент, когда на поверхность всплывет все, что раньше сложно было заметить, в сухом остатке останутся деловые и адекватные отношения. Всегда был и буду сторонником бизнеса. Здесь не может быть дилеммы»,— отметил господин Ессен.

Тогда Александр Ессен добавил, что вопросы, предложенные предпринимателями, направят на рассмотрение в Корпорацию развития Удмуртии. Их могут включить их во второй пакет первоочередных мер поддержки субъектов МСП региона, оказавшихся в зоне риска.

«Если решили уничтожить меня, то дайте спокойно жить моей семье»

Галина Сбоева и Александр Соловьев Фото: Ульяна Колмогорова

В этом году завершилось рассмотрение в суде уголовного дела бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, которого обвиняли в получении взяток. На последнем слове в суде он заявил, что не признает свою вину и надеется, что суд примет верное решение. Он подчеркнул, что ныне осужденный экс-замминистра транспорта региона, его тезка Александр Михайлович Соловьев, оговорил его, давая показания в СИЗО. При этом именно он, по мнению бывшего главы, совершал преступления. Также Александр Соловьев пояснил, что частично признавал вину на следствии из-за того, что «нахождение в Лефортово было для него пыткой, и каждый день мог стать для него последним». В заключение экс-глава Удмуртии подчеркнул, что не признает свою вину, добавив, что ему 70 лет, и он имеет хронические заболевания.

«Если решили уничтожить меня, то дайте спокойно жить моей семье, они ни в чем не виноваты. Надеюсь, что суд, исследовав все доказательства, примет верное решение»,— отметил Александр Соловьев.

«Шоу, как по делу Ефремова, в данном случае не получилось»

Также в суде обменивались репликами адвокат экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Галина Сбоева и представитель гособвинения Дмитрий Походин. Прокурор назвал несостоятельной позицию адвоката по наличию процессуальных нарушений, допущенных следствием, и «намеки» на «меркантильные интересы» бывшего замминистра транспорта Александра Соловьева (тезки экс-главы Удмуртии), выступавшего, по версии обвинения, в качестве посредника при передаче взятки главе региона. Галина Сбоева заявила, что прокурору не удалось устроить «шоу, как по делу Ефремова», при этом вновь указала на ранее вынесенный в отношении экс-замминистра приговор по другому уголовному делу.

«Мои призывы в ходе судебного процесса, обращенные к представителю обвинения, изучить материалы дела, не были услышаны, и та информация, которая прозвучала в репликах, свидетельствует об этом. И вообще создалось впечатление, что, может быть, было желание у представителя обвинения, чтобы это было шоу, как по делу Ефремова, но в данном случае ничего не получилось. Потому что наш процесс очень серьезный, длительное время проводился, поэтому я считаю, что шоу не получилось, а была серьезная плодотворная работа. Меня удивляют те выводы, к которым пришел представитель обвинения, выступая в репликах»,— заявила госпожа Сбоева.

Подготовила Оксана Мымрина