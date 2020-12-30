В 2020 году главе Удмуртии поступали вопросы о «чупакабре» и Монике Белуччи

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о самых неожиданных вопросах, поступивших ему от жителей республики за 2020 год, в эфире на своей странице во «ВКонтакте». Среди них сообщения о «чупакабре» и вопрос о адресе актрисы Моники Белуччи.

«Часто просите озвучить интересные обращения, сообщения. Сделал топ самых неожиданных вопросов. Начнем с вопроса, который я озвучил, и он вышел в федеральную повестку. Анастасия Зельцер, номер один по резонансу, которая обратилась ко мне, что в деревне Малая Венья появилась та самая "чупакабра", очень просила меня предупредить жителей, что я делаю в эфире. Дальше пошло все интересно, кто-то действительно начал искать "чупакабру", ну что я могу сказать — ищем. Ваня Черепанинец уже второй раз ко мне обратился: "Нужна помощь, я ищу Монику Белуччи, итальянскую актрису. Дело в том, что Моники-двойники по всему миру, и они подделывают информацию в интернете. Я уже долгое время не могу узнать, где живет Моника". Вот на этот вопрос я не смог ответить, но постараюсь в новом году узнать»,— отметил господин Бречалов.