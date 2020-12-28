Глава Boeing в России оценил потери мировых авиакомпаний из-за пандемии в $160 млрд

По итогам 2020 года потери мировых авиакомпаний из-за пандемии коронавируса могут достичь $160 млрд, сообщил президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко в интервью телеканалу «Россия-24». По словам господина Кравченко, авиакомпании используют только 50% провозных мощностей из-за действующих ограничений.

«Я думаю, что авиакомпании будут терять деньги. В этом году они потеряют порядка $160 млрд»,— сказал он (цитата по ТАСС).

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в 2020 году совокупные убытки авиакомпаний во всем мире могут достичь $84 млрд. Росавиация сообщила, что пассажирские перевозки отечественных авиакомпаний в январе—ноябре 2020 года снизились на 46,2% по сравнению с прошлым годом — до 64,1 млн человек. На международных линиях перевозки снизились на 75,6%, до 12,6 млн человек, на внутренних — на 23,8%, до 51,6 млн человек.

Авиакомпании стали одной из самых пострадавших отраслей на фоне пандемии коронавируса. С конца марта международное авиасообщение было прекращено. Сейчас рейсы выполняются лишь в отдельные страны.

О том, как государство поддерживает авиакомпании,— в материале “Ъ” «Дозаправская господдержка».