Лучшие интервью “Ъ” за год

Редакция “Ъ-СПб” выбрала наиболее яркие интервью за 2020 год. Об особенностях работы во время пандемии, новых театральных постановках и взгляде на современную архитектуру — в подборке “Ъ-СПб”.

«Можно не декларировать борьбу с кровавым режимом, а делать дело»

Константин Богомолов об отношениях с актерами, собственном театре и обласканности властью.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Он называет себя очень эмоциональным, но сегодня Константин, по собственным словам, железобетонный. Эмоциональность не единственное свойство, спрятанное за публичным образом — известного режиссера, главы Московского драматического театра на Малой Бронной, автора одного из самых успешных российских сериалов последних лет. Брак с Ксенией Собчак только подлил масла на сковородку обсуждений его персоны, но, кажется, Константина Богомолова, выступившего в Петербурге в рамках совместного проекта ИД «Коммерсантъ» и «Открытие private banking», это совершенно не задевает.Читайте подробнее

«Любовь без купюр»

Юлия Ауг о ковидной реальности, отношениях в семье и новых работах.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Актриса и режиссер Юлия Ауг живет в ритме, который не каждому под силу: спектакли в Москве, Петербурге, Новосибирске и Эстонии, репетиции, съемки в разных точках глобуса, ограниченного пандемией до размеров страны. Пять часов сна — нормально, часто бывает и меньше. Юлия — птица Феникс: она воскреcает, проходя через сложные жизненные испытания; ритм и многозадачность для нее дело привычное и даже любимое.Читайте подробнее

«Лучшее, что мы можем предпринять — остаться собой»

Лидер группы Tindersticks Стюарт Степлс о географии и единении.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Английская группа Tindersticks выступит в петербургском клубе «Морзе» и 11 февраля в московском Vegas City Hall. Предыдущий визит в Россию одной из самых необычных британских инди-команд состоялся еще 19 лет назад. С тех пор произошло многое: группа, по сути, была распущена в начале 2000-х, но позже собралась в обновленном составе и в последнeе десятилетие переживает подобие ренессанса. Вышедший в ноябре альбом «No Treasure But Hope» стал определенным возвратом к «классическому» звуку и, по словам лидера Tindersticks Стюарта Степлса, абсолютным выражением группы как творческой единицы. В интервью Максу Хагену англичанин с душой и чувством рассказывает о записи нового альбома, музыкальных совпадениях и раскрывает географические карты.Читайте подробнее

«Скажите спасибо Шнурову!»

Вася Ложкин о новой галерее, ценообразовании и патриотизме.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Автопортрет «Вася Ложкин», на котором брутальный лысый небритый мужик рисует милого котеночка, делит новую одноименную петербургскую галерею на две части. При входе расположен магазин, в котором продаются сувениры, принты и «всякая всячина». Во второй части расположена экспозиция. Специально к открытию галереи на набережной канала Грибоедова самый цитируемый современный художник страны Вася Ложкин, он же Алексей Куделин, создал серию «Культурный кот Петербурга».Читайте подробнее

«Счастье — это жизнь по любви. Не по расчету, а по любви»

Максим Леонидов об участии в новой постановке, воспитании детей и жизни во время локдауна.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

14 ноября в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии сыграют спектакль «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города». В постановке со звездным составом артистов — Светлана Крючкова, Ксения Раппопорт, Николай Буров, Михаил Морозов, Павел Григорьев,— участвует и он. Нестареющий. Внимательный к детям. Бескомпромиссный в том, что касается гражданских свобод. Олдскульный songwriter, как он сам себя называет,— Максим Леонидов.Читайте подробнее

«Единственный плюс пандемии: нервы стали крепче»

Екатерина Галанова о новой постановке, особенностях работы во время пандемии и будущем фестиваля Dance Open.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Руководитель крупнейшего в России фестиваля балета Dance Open и одноименного event-агентства, продюсер и режиссер-постановщик социокультурных проектов Екатерина Галанова в этом сумасшедшем году привыкла жить сегодняшним днем. Это неудивительно: когда за сутки трижды приходится перебронировать 700 билетов на самолеты для артистов (а потом страны все-таки закрываются), волей-неволей вырабатывается элегический стоицизм. Но в том, что касается спектакля «Музы сопротивления: Хрупкий голос непреклонного города», Екатерина совершенно уверена: постановке — быть.Читайте подробнее

«Для решения вопросов градостроительства и архитектуры в таком городе, как Петербург, нужна твердая рука, но в белой перчатке»

К застройке центра Петербурга необходимо подходить мудро и деликатно, а при формировании концепции его развития — учитывать симбиоз различных подходов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Своими взглядами на современную архитектуру, а также мнением по поводу воссоздания колокольни Смольного собора и появления там нового культурного пространства поделился художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.Читайте подробнее