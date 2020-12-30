Слава Урала

События на Урале часто становятся центром обсуждения для всей страны. Обычно это криминальные истории, хотя в этом году было много поводов и в других сферах. Самые интересные материалы, сюжеты из которых гремели на всю страну в 2020 году, в подборке “Ъ-Урал”.



В мае Росздравнадзор приостановил использование в России аппаратов «Авента-М», произведенных с 1 апреля на Уральском приборостроительном заводе (Екатеринбург). Именно такие аппараты использовались в городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары и погибли пациенты. По факту ЧП в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело.

Подробнее — в материале «Аппараты ИВЛ принесли пожароопасность».

Широкий общественный резонанс вызвал урок ОБЖ в ишимской школе (Тюменская область). Во время урока ученикам пятого класса устроили с имитацию захвата заложников, одному школьнику стало плохо. Позже прокуратура наказала виновных за «захват» детей.

Как проходил урок — в материале «Детям нужно было донести, что к ним придут на помощь, а их запугали».

В этом году второй Восточный окружной военный суд в Чите рассматривал дело тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев. По его словам, причиной послужили издевательства над ним, которые он не смог вынести. Присяжные признали его виновным, но заслуживающим снисхождения.

Как Рамиль Шамсутдинов впервые публично рассказал о трагедии — в материале «Я не ожидал, что попаду в такой ад».

С начала пандемии коронавируса началось противостояние между Екатеринбургской епархией и Среднеуральским женским монастырем во главе с отцом Сергием (Николаем Романовым). Он отрицает коронавирус и связанные с ним ограничения в церкви. За это он был дважды оштрафован гражданским судом. После этого по фактам нарушения прав на вероисповедания и самоуправства в Среднеуральском женском монастыре возбудили уголовные дела. В декабре силовики штурмовали монастырь, Николай Романов был задержан. Позже суд арестовал его на два месяца по обвинению в склонении детей к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповеданий и самоуправстве.

О противостоянии РПЦ и Сергия — в материале «Нельзя допускать вмешательства следователей во внутрицерковный конфликт».

Постоялица Уктусского пансионата для инвалидов в Екатеринбурге рассказала, что ее принуждали к медицинской стерилизации. По ее словам, в случае отказа женщин обещали отправить в психоневрологический интернат. После огласки власти заявили, что женщины смогут пройти процедуру ЭКО за счет бюджета. На середину декабря о своем желании заявили три постоялицы. СКР возбудил уголовное дело. Прокуратура потребовала обеспечить жильем параспортсменку Анастасию Федорову из Уктусского пансионата.

Подробнее о скандале в пансионате — в материале «Нас всех попортили».

В Екатеринбурге подозреваемого в краже обоев Владимира Таушанкова застрелили при штурме квартиры. По версии силовиков, молодой человек вел себя агрессивно — угрожал ножом персоналу магазина, а в квартире оказал вооруженное сопротивление сотрудникам СОБРа. Позже экспертиза признала его невменяемым в момент совершения преступления. Следствие предложило родителям Владимира Таушанкова прекратить уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), которое было возбуждена в связи с инцидентом с обоями. Но они отказались и попросили рассмотреть дело в суде, чтобы точно установить, что в тот день происходило.

Подробнее об инциденте — в материале «Агрессию подавили пулями».

В июле в заповеднике на севере Свердловской области «Денежнкин камень» начался пожар, который было невозможно потушить с земли. На помощь в тушении был направлен вертолет Ми-8 ГУ МЧС по Свердловской области. Однако на следующий день вертолет отозвали по «другим делам». Как оказалось, он нужен был главе МЧС России Евгению Зиничеву для облета подтопленной территории Нижних Серег.

Подробнее о двух природных трагедиях — в материале «Спасатели выбрали между огнем и водой».

Редакция “Ъ-Урал”