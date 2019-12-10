Греф: нельзя говорить о принуждении «Яндекса» сменить свою корпоративную структуру

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф уверен, что говорить о том, что «Яндекс» заставили ввести новую корпоративную структуру, нельзя. Ранее газета Financial Times (FT) написала, что первоначально Кремль требовал контроля над «Яндексом» и права вето на весь совет директоров компании.

«Я думаю, что был нормальный диалог, <...> поиск каких-то приемлемых для всех сторон соглашений, и это соглашение было найдено. На мой взгляд, это хороший компромисс»,— сказал господин Греф по итогам набсовета (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что «Яндекс» никто не принуждал принимать решение по изменению корпоративной структуры. «Он ("Яндекс".— “Ъ”) мог любые решения принимать, он независимая компания»,— сказал господин Греф.

Напомним, 18 ноября «Яндекс» объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в структуре корпоративного управления. Тогда стало известно, что в структуре будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежавшую Сбербанку золотую акцию. Сбербанк ее продал по цене приобретения — €1. На стоимость акций компании это повлияло положительно.

Подробнее о «суверенном рунете» читайте в материале “Ъ” «Фильтруй контент».

Об отзыве законопроекта — в материале “Ъ” «Законопроект о значимых интернет-ресурсах будет отозван».