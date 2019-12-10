В Москве и Петербурге снова «заминировали» суды, метро, ТЦ и аэропорты

В Москве и Санкт-Петербурге вновь поступают сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах. Волна «минирований» продолжается с начала декабря.

По данным ТАСС, неизвестный сообщил об угрозе взрыва 30 станций московского метрополитена, сообщил со ссылкой на источник в экстренных службах. По его словам, также сообщение с угрозой минирования поступило в Академию ФСБ России и аэропорт Внуково.

«Анонимные сообщения с угрозой минирования 30 станций метрополитена Москвы поступили по электронной почте в администрацию столичной подземки»,— сказал собеседник агентства. Источник «РИА Новости» сообщил о «минировании» Коптевского, Головинского и Замоскворецкого судов Москвы.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила о «минировании» Петродворцового, Смольнинского, Приморского, Выборгского, Невского судов. Выборгский и Невский суды уже вернулись к работе. Объединенная пресс-служба также получила сообщения о минировании 15 станций городского метро. «Фонтанка» добавила, что эвакуируется ТЦ «Охта Молл».

Кроме того, полиция Санкт-Петербурга по данным ТАСС, задержала 56-летнего безработного, пьяного и ранее судимого мужчину, который сообщил об угрозе взрыва. Возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

По данным «Интерфакса», накануне поступили сообщения о «минировании» «более 65 объектов образования и здравоохранения, около 25 торговых центров и 15 районных судов». Также в третий раз за неделю полиция и спасатели проверяли сообщения о минировании храма Христа Спасителя. Из-за сообщений об угрозе взрыва по всей Москве из сотни различных объектов были эвакуированы более 30 тыс. человек.

На прошлой неделе в Москве и Санкт-Петербурге было эвакуировано в общей сложности 16 судов. Также эвакуация проводилась в школах и больницах. Угрозы взрыва не подтвердились.

Подробнее об эвакуациях читайте в материале “Ъ FM” «Заседания судов прервали анонимными звонками».