Рекламодатели попросили предоставлять им данные о зрителях ТВ в больших городах

Ассоциация «Русбренд» направила письма Mediascope и Национальному рекламному альянсу по поводу предстоящих изменений в схеме телеизмерений. Сейчас в продажах учитываются только жители городов с населением от 100 тыс., а с 2020 года будут учитываться все населенные пункты. Рекламодатели просят, чтобы им поступали отдельные данные по аудитории городов с населением больше и меньше 100 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на письмо.

В ассоциацию «Русбренд» входят Сбербанк, МТС, The Coca-Cola Company, Nestle, Procter & Gamble и другие крупные рекламодатели. Они опасаются, что им перестанут поступать данные по аудитории крупных городов.

Основной продавец рекламы на российском телевидении НРА против выделения отдельных данных. В ассоциации считают, что держать две базы нецелесообразно с технической и экономической точек зрения. Компания Mediascope считает, что решение о том, как должны предоставляться данные, должны принять участники рынка. Гендиректор Руслан Тагиев сказал, что Mediascope последует решению, принятому большинством.

В октябре Mediascope выбрали единым телеизмерителем на второй трехлетний срок, до 2023 года. Компания должна ежегодно предоставлять отчеты об исследованиях зрительской аудитории и публиковать их на своем сайте.

Подробнее о новой схеме измерения аудитории ТВ — в материале “Ъ” «Телеканалам перепишут рейтинги».

О планах по созданию единого измерителя онлайн-аудитории — в публикации “Ъ” «Рунет поставят на счетчик».