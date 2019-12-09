В Турции ввели налог на проживание в отелях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях. Документ опубликован в официальной газете Resmi Gazetе (.pdf). 2 декабря глава государства отклонил документ и отправил его на доработку.

Закон вступит в силу с 1 апреля 2020 года. В первый налоговый год ставка составит 1%, а со второго года — 2%.

О планах ввести новый налог, который коснется туристов, стало известно в октябре. Плательщиками станут объекты размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. Налог взимается как с цены размещения гостя, так и с услуг (питания, бассейна и других).

Подробнее о налоге — в материале “Ъ FM”.