В Лозанне проходит заседание исполкома WADA по отстранению России от соревнований

В швейцарской Лозанне проходит заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как ожидается, исполком примет решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Из-за разразившегося осенью скандала России грозит отстранение от международных соревнований на четыре года.

Поводом для скандала стали выявленные WADA несоответствия в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы. Комитет по соответствию WADA также рекомендовал запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций. Комитет атлетов WADA призвал лишить российских спортсменов права на участие в Олимпийских играх в Токио летом 2020 года и в Пекине зимой 2022 года.

Какие спортивные санкции ввели против России, читайте в публикации “Ъ” «WADA, братцы, WADA».