«Известия»: Минфин предложил приватизировать до 10% РЖД

Минфин России предлагает приватизировать 5–10% акций РЖД за 200–400 млрд руб., чтобы простимулировать компанию выплачивать дивиденды, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники. По данным издания, ведомство также хочет привязать зарплаты топ-менеджеров к рыночной стоимости бумаг.

Минфин 28 ноября на специальном заседании по финансовому плану и инвестиционной программе РЖД раскритиковал госкомпанию из-за дивидендной политики. РЖД не планирует их выплачивать. По итогам мероприятия премьер Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Антону Силуанову и вице-премьеру Максиму Акимову до 27 декабря решить вопрос о выплате дивидендов со стороны госкомпании. Вместе с тем председатель правительства утвердил параметры финансового плана и инвестиционной программы.

«РЖД регулярно уклоняется от правительственных рекомендаций довести показатель дивидендных выплат до 50% прибыли по МСФО,— сказал источник газеты в Минфине.— Мы считаем, что правильно было бы выпустить 5–10% в свободное обращение и привязать вознаграждение менеджмента к динамике капитализации».

О рассмотрении вопроса по приватизации РЖД стало известно в сентябре 2019 года. Тогда же господин Силуанов заявил, что РЖД не собираются приватизировать в ближайшие три года.

Как ранее стало известно “Ъ”, до весны отправлена на доработку предложенная РЖД реформа пригородных пассажирских перевозок. Основным спорным вопросом остается источник финансирования. ФАС предлагает отказаться от федеральных субсидий для Московских центральных диаметров и от премиального сегмента электричек, а также приватизировать несколько пригородных пассажирских компаний.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Деньги проследуют со всеми остановками».