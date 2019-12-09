«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок

Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза». Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении Evil Corp, шести российских компаний и 17 человек.

В санкционном списке американского Минфина упоминается связанный с Evil Corp Андрей Плотницкий 1989 года рождения, также известный как Ковальский и Стрел (Strel).

«Медуза» указывает на публикацию от февраля 2018 года telegram-канала Super.ru о детях чиновниках, где Андрей Ковальский назван сыном бывшего мэр Химок. Также говорится, что молодой человек часто меняет фамилию, а один из его псевдонимов — Strel. Кроме того, по информации издания, он ездил на Lamborghini Huracan с госномером ВОР 215, хоть машина и оформлена на другого человека. Автомобиль с такими номерами и отличительной камуфляжной раскраской был и на фото в заявлении Британского Национального агентства по борьбе с преступностью.

Фотография, как предполагается, Андрея Ковальского также была показана в сюжете американского телеканала CBS о группировке Evil Corp. За молодым человеком на фото в телесюжете также расположен Lamborghini камуфляжной расцветки.

Напомним, 5 декабря Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении шести российских компаний, хакерской организации Evil Copr и 17 физических лиц, большая часть которых — граждане России. Их обвиняют в хищении у банков более $100 млн. Как утверждают власти США, лидер Evil Corp Максим Якубец связан с ФСБ и российскими властями. Против него возбуждено уголовное дело, а за информацию о его местонахождении объявлено вознаграждение в размере $5 млн. МИД РФ пообещал ответить на новые санкции против россиян.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Хакерский след привел в Россию».