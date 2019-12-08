Колобков: фанаты зря устраивают бойкоты матчей любимых команд

Организация бойкотов футбольных матчей со стороны фанатов клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) является неправильным решением, от этого страдают прежде всего команды, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

«Я считаю, что это неправильная позиция — (устраивать.— “Ъ”) бойкоты, потому что страдают от этого их любимые команды и футболисты. Если действительно болельщики нарушали правила поведения, нарушали наши законы, они должны нести наказание в соответствии с соответствующими процедурами. Надо встречаться с болельщиками, обсуждать эти вопросы. Если действительно были нарушения, то все должно решаться в рамках административного или какого-то другого производства»,— заявил господин Колобков «РИА Новости».

С призывом покидать трибуны стадионов к болельщикам клубов РПЛ на этой неделе обратилось объединение фанатов «Спартака» «Фратрия», члены которого были возмущены задержаниями поклонников московской команды в Санкт-Петербурге на минувших выходных. На призыв «Фратрии» откликнулись болельщики ЦСКА, «Локомотива», «Зенита», «Динамо», «Арсенала», «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Урала».