Организатора перевозки по делу о ДТП в Забайкалье отправили под домашний арест

Ингодинский районный суд Читы постановил заключить под домашний арест до 1 февраля 2020 года предпринимателя Ивана Стрельникова, организовавшего перевозку пассажиров автобусом в Забайкальском крае. Напомним, автобус попал в аварию, в результате которой погибли 19 человек.

«Суд постановил заключить Стрельникова под домашний арест до 1 февраля 2020 года»,— сказал судья (цитата по ТАСС).

1 декабря автобус, следовавший по маршруту Чита—Сретенск, упал с моста на лед и перевернулся. В результате ДТП погибли 19 человек, еще не менее 19 пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать лопнувшее колесо автобуса. В Забайкалье был объявлен траур по погибшим. 2 декабря следователи задержали 30-летнего организатора перевозки. Расследование идет по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек), а также ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек).

Подробнее об аварии — в материале “Ъ” «Автобус упал с моста».