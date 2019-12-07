Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит

Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску. Предприниматель назвал господина Ансворта, который участвовал в спасении детей из пещеры в Таиланде, педофилом. По мнению присяжных, твит Илона Маска нельзя расценивать в качестве клеветы, поэтому он не должен выплачивать компенсацию дайверу, передает Associated Press (AP).

Летом 2018 года во время спасения юношеской футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде господин Маск предложил воспользоваться мини-субмариной Tesla. Спасатели не согласились на это. Дайвер Вернона Ансворт назвал слова предпринимателя пиаром и предложил ему «засунуть свою подводную лодку себе в задницу». В ответ Илон Маск назвал дайвера педофилом.

«Я понимал, что он не имел в виду, что хочет буквально изнасиловать меня подлодкой, так же как и я не имел в виду, что он действительно педофил»,— объяснил в суде господин Маск.