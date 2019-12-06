Журналиста Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал журналиста и муниципального депутата Илью Азара на 300 тыс. руб. за участие в несогласованной акции 31 августа в Москве, передает «МБХ медиа». Ранее на него составили обновленный протокол по ч. 8 ст. 20.2 (повторное нарушение порядка проведения акции) и утром 6 декабря вызвали на заседание в суд.

По словам адвоката «Апологии протеста» Татьяны Молокановой, поводом для составления протокола стала фотография Ильи Азара с шествия, опубликованная на странице журналиста в Facebook. Защитница назвала это доказательство «недопустимым». «Нет никаких доказательств, что подзащитный совершил какие-либо противоправные действия. На фотографии видно, что Илья Вильямович мороженое кушает, а не лозунги скандирует»,— сказала госпожа Молоканова.

Сам Илья Азар во время судебного заседания заявил, что не считает акцию 31 августа несогласованной.

Напомним, 2 сентября Илью Азара задержали на лестничной клетке его дома и увезли в отделении полиции, оставив его маленькую дочь дома одну. На него составили протокол о повторном нарушении правил массовых акций из-за шествия 31 августа (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Ночью 3 сентября его отпустили. Как пишет «Медиазона», протокол на Илью Азара несколько раз пересоставляли из-за ошибок. Журналист при этом подавал жалобу в Следственный комитет России (СКР) на действия полицейских, которые его задерживали, но проверять их не стали.

Подробнее об акции 31 августа читайте в публикации “Ъ” «Какая многоликая страна у нас».

О действиях правоохранителей при задержании господина Азара читайте в материале “Ъ FM” «Полицейские ответят за ребенка».