СКР отказался проверять полицейских, оставивших дочь Азара одну после его задержания

Следственный комитет России не стал проверять полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара 2 сентября в подъезде его дома и тем самым оставили без присмотра его двухлетнюю дочь в открытой квартире.

«Обращение не содержит достаточных объективных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, в связи с чем не требует процессуальной проверки органами Следственного комитета РФ»,— говорится в ответе следственного управления по ЦАО, который господин Азар выложил в Facebook. Он кратко изложил содержание ответа: «Проверять ничего не будем, не вам, мужчина, требовать оценить законность действий полицейских, пусть в Красносельском ОМВД сами решат: нарушили их сотрудники что-то или нет, а если вдруг найдут нарушения, то пусть они к нам и обратятся, но вообще-то признаков преступления тут не видно».

Согласно тексту заявления журналиста, 2 сентября, примерно в 21:00, Илья Азар, уложив свою дочь спать, вышел покурить на балкон лестничной клетки, где и был задержан полицейскими второго оперативного полка. Господин Азар созвонился с женой и объяснил полицейским, что она приедет домой в течение 30 минут, и попросил ее дождаться, однако правоохранители не позволили журналисту даже закрыть квартиру и «принудительно увезли в отдел полиции». «Сотрудники полиции совершили действия, выходящие за пределы их полномочий, они оставили в опасности малолетнего ребенка»,— говорится в жалобе Ильи Азара.

О том, что ситуация с задержанием господина Азара требует отдельного внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На действия сотрудников полиции пожаловался в прокуратуру уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович

Напомним, на Илью Азара составили протокол за повторное нарушение правил массовых акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) за несанкционированное шествие 31 августа. Журналист пробыл в ОВД «Красносельское» несколько часов, поддержать его пришли несколько десятков журналистов и его соратников. Ночью 3 сентября его отпустили.

Как расценивать действия правоохранителей при задержании Ильи Азара — читайте в публикации “Ъ FM”.