Эрдоган обсудит Сирию с лидерами Франции, ФРГ и Великобритании на саммите в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в феврале 2020 года встретиться в Стамбуле с лидерами Великобритании, Германии и Франции. Как заявил турецкий президент, цель саммита — обсуждение ситуации в Сирии.

«Принято решение о проведении четырехсторонней встречи лидеров Турции, Германии, Франции и Великобритании по меньшей мере раз в год. Согласованы сроки второй встречи, намеченной на февраль в Стамбуле»,— сказал господин Эрдоган по итогам саммита НАТО в Великобритании (цитата по Anadolu). В Лондоне турецкий президент провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Напомним, в начале октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. После переговоров с США и Россией турецкая операция была приостановлена, закреплены новые зоны влияния, установлено турецко-российское патрулирование освобожденной курдами территории.

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