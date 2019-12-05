Мосгорсуд не восстановил на службе уволенного из-за дела Голунова полицейского

Московский городской суд отказал в восстановлении на службе бывшего сотрудника УВД по Западному округу столицы Максима Уметбаева, которого уволили после прекращения уголовного дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Ранее Мосгорсуд отказал в восстановлении в должности экс-полицейского Романа Феофанова, уволенного по тому же делу.

«Решением суда в удовлетворении исковых требований Уметбаеву отказано»,— сообщили «Интерфаксу» в суде.

Напомним, господина Голунова задержали 6 июня. Утверждалось, что при обыске у него нашли наркотики. Впоследствии обвинения с журналиста были сняты в связи с недоказанностью его участия в преступлении.

Из-за уголовного дела должностей лишились два генерал-майора полиции. Также уволены четыре сотрудника УВД по ЗАО, причастных к задержанию журналиста. Недавно стало известно, что все материалы дела, по которому обвиняемым проходил Иван Голунов, засекретили.

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