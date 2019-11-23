Фигуристы определились с составом на финал Гран-при

Золото, серебро, две бронзы и четыре путевки в финал традиционной коммерческой серии Гран-при по фигурному катанию завоевали россияне на шестом и заключительном ее этапе. 5-8 декабря в Турине призовые места оспорят по шесть сильнейших представителей всех четырех видов. Туда по итогам завершившегося в Японии турнира отправятся Алена Косторная и Алина Загитова, танцоры Александра Степанова — Иван Букин и спортивная пара Анастасия Мишина — Александр Галлямин.

16-летняя российская фигуристка из группы Этери Тутберидзе Алена Косторная (240 баллов), лидировавшая в Саппоро после короткой программы, победила в программе произвольной. Она совершила единственную заметную глазу ошибку при выезде со второго тройного акселя — прыжка в три с половиной оборота, который является для нее коронным. Как победительница еще и канадского этапа фигуристка получила путевку в финал Гран-при.

«Выполнила программы довольно чисто, но могла бы и чище. В следующий раз, надеюсь, смогу показать короткую программу еще лучше, чисто откатать произвольную и превысить отметку в 240 баллов»,— сказала Косторная.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова (217,99) после вчерашней неудачи и лишь четвертого места сегодня обуздала нервы, показала третий результат в произвольной программе, в которой самым сложным был каскад тройной лутц-тройной риттбергер. В итоге она получила бронзу и в поездке в Турин составит компанию Александре Трусовой и Анне Щербаковой — еще двум финалисткам серии Гран-при из группы госпожи Тутберидзе. К слову, именно тренеров она поблагодарила за найденные после вчерашней неудачи правильные слова.

Между россиянками в Саппоро вклинилась сильнейшая японская фигуристка Рика Кихира (231,84). Заявившая четверной сальхов в своей произвольной программе, исполнять его она-таки не решилась, а обошлась двумя не раз испытанными акселями в три с половиной оборота и теперь тоже вместе с четырьмя россиянками и американкой Брейди Теннелл отправится в Италию.

Танцевальный дуэт Александра Степанова — Иван Букин продемонстрировали, прямо скажем, не самый блестящий прокат произвольного танца в своей жизни. Ученики Ирины Жук и Александра Свинина выглядели непривычно зажатыми, что, однако, не помешало им решить главную задачу — стать, как на первом этапе в Лас-Вегасе, вторыми и выйти в финал Гран-при.

«К выступлению в США мы готовились всего три недели и выступали нараспашку, а тут уже знали, что можем, и это нас зажало»,— цитирует ТАСС Александру Степанову.

Победу одержали лидеры гренобльского этапа французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, получившие за свой произвольный шедевр очередную рекордную оценку — 136,58. А в общей сложности в счастливом для себя Саппоро четырехкратные чемпионы мира обновили все свои мировые рекорды — еще в ритм-танце (90,03) и по сумме обоих танцев (226,61). Степанова — Букин добились лучших для себя оценок за ритм-танец (84,07) и в сумме двух танцев (208,81). Третьими здесь стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (198,06).

По итогам шести этапов, помимо двух первых призеров этапа здешнего, в финал Гран-при также вышли россияне Виктория Синицина — Никита Кацалапов, канадцы Пайпер Гиллес — Поль Пуарье, американцы Мэдисон Хаббелл — Закари Донохью и Мэдисон Чок — Эван Бэйтс.

Спортивная пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов (203,35), бывшие после короткого проката третьими, так третьими и остались. Впрочем, это не помешало им стать финалистами серии. Победили, как и ожидалось, двукратные чемпионы мира из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (226,96). Второе место заняли канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (208,49). Россияне, которые дебютировали во взрослых соревнованиях сезона, но уже успели взять золото на этапе в Гренобле, признались, что испытали в Саппоро смешанные чувства. С одной стороны, их обрадовал выход в финал, а с другой — огорчила невозможность обойти в Японии канадцев из-за срыва партнером параллельного тройного сальхова в короткой программе. К слову, сегодня Галлямов с пресловутым сальховом в каскаде справился, но в произвольной программе нашей пары все-таки были недочеты.

Кроме трех вышеназванных дуэтов, в Италию отправятся россияне Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин и китайцы Пэн Чэн — Цзинь Ян.

Серебряные призеры Олимпийских игр в Пхенчхане россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов остались за пределами шестерки финалистов впервые с сезона 2016/17.

В соревнованиях мужчин вновь властвовал японец Юдзуру Ханю (305,05). Местное божество и по совместительству двукратный олимпийский чемпион, хотя и обошелся без мировых рекордов, на 55 баллов опередил ставшего вторым «ошибочника» из Франции Кевина Эймоза (250,02). Третьим стал канадец Роман Садовский (247,59). Россиянин Сергей Воронов — четвертым (239,05).

В финале Гран-при выступят японец Юдзуру Ханю, француз Кевин Эймоз, американец Натан Чен, россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев, а также китаец Боян Цзинь.

Вера Мухина