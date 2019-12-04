Либертарианец Светов сообщил о втором обыске

Член незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Михаил Светов сообщил в Twitter, что к нему пришли правоохранительные органы с обыском. По его словам, силовики также пришли домой к председателю партии Сергею Бойко, члену Московского руководящего комитета ЛПР Игорю Ефремову, а также к свидетельнице по делу Михаила Светова Анастасии Стародубовской.

«Ко мне домой ломится полиция. Уголовный розыск, пришли со вторым обыском»,— написал господин Светов.

Обыски закончились около 9:00 мск. У господина Светова изъяли компьютер, айпад и телефон. По словам его адвоката Михаила Бирюкова, в постановлении на обыск была написана цель «поиск электронно-вычислительных устройств». У господ Ефремова и Бойко, а также госпожи Стародубовской обыски также завершились, «Все проходят свидетелями по делу о посте в инстаграме 8-летней давности. С Игорем Ефремовым я знаком два года»,— написал господин Светов в Twitter.

Первый обыск в его квартире прошел 6 ноября по уголовному делу о публикации в Instagram 2012 года, после чего его доставили в СКР. Сообщалось, что в отношении Михаила Светова началась доследственная проверка по ст. 135 УК РФ о развратных действиях с лицами, не достигшими 16 лет. Его подозревали в связях с госпожой Стародубовской, которую он называл своей «бывшей девушкой и монтажером». Дело было заведено из-за фотографии, на которой она присутствует.

Этим летом либертарианцы организовали несколько протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В конце июля господина Светова арестовали на 30 суток за нарушение порядка организации митинга. В начале ноября господин Светов объявил о выходе из федерального комитета партии. При этом партию он не покидает.

В августе 2019 года Роскомнадзор потребовал у Instagram удалить аккаунт Михаила Светова, так как страница внесена в реестр запрещенных сайтов. Господин Светов перестал обновлять эту страницу в 2016 году.

Подробнее читайте в материале “Ъ”«Михаил Светов разврат отрицает».