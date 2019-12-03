ФАС увидела в списке стран для открытого неба в Пулково признаки раздела рынка

В перечне стран, в которые смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме открытого неба, есть признаки раздела рынка, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее РБК сообщило со ссылкой на источники, что Минтранс определил список стран для режима открытого неба, и опубликовало этот перечень. В него вошли 30 стран. Для некоторых стран полеты были разрешены с ограничениями.

«ФАС России примет меры реагирования после проверки сведений в статье РБК. Необходимо обеспечить открытую конкурентную среду в аэропорту Пулково согласно решениям правительства Российской Федерации»,— заявили в ФАС (цитата по «Прайму»).

Статус открытого неба, который планируется установить для Санкт-Петербурга, позволит летать в Пулково любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Интерес к российскому рынку уже проявили Ryanair, EasyJet и Wizz Air. С введением такого режима ожидается, что аэропорт Пулково увеличит ежегодный пассажиропоток с 18,1 млн до 24 млн человек к 2025 году.

Как ранее сообщали «Ведомости», нововведения вызвали беспокойство у российских авиаперевозчиков. Они предложили Минтрансу разрешить европейским лоукостерам полеты из Санкт-Петербурга в режиме открытого неба только в города, которые расположены не ближе 200 км к тем, куда уже осуществляют рейсы отечественные перевозчики.

Подробнее о режиме открытого неба читайте в материале “Ъ” «Европа слетается в Пулково».