Минтранс составил список стран для режима открытого неба Пулково

Минтранс определил список стран, в которые смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме открытого неба, сообщает РБК со ссылкой на два источника. Предполагается, что режим будет введен с 1 января 2020 года.
В список вошло 30 стран, которые «не нанесут ущерба» деятельности российских перевозчиков. Минтранс обсуждал список с Ростуризмом, правительством Санкт-Петербурга, аэропортом Пулково и российскими авиакомпаниями. Изначально было предложено 33 страны, однако в список не вошли Израиль, Хорватия и Греция. Для некоторых стран полеты будут разрешены с ограничениями.
Страны, в которые иностранным перевозчикам разрешат летать без ограничений:
С ограничениями:
Статус открытого неба, который планируется установить для Санкт-Петербурга, позволит летать в Пулково любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Интерес к российскому рынку уже проявили Ryanair, EasyJet и Wizz Air. С введением такого режима ожидается, что аэропорт Пулково увеличит ежегодный пассажиропоток с 18,1 млн до 24 млн человек к 2025 году.
С опаской к запланированным нововведениям отнеслись российские авиаперевозчики. Как заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, режим открытого неба может принести финансовые потери российским авиакомпания. По данным «Ведомостей», российские авиакомпании предлагали Минтрансу разрешить полеты в режиме открытого неба только в города, которые расположены не ближе 200 км к тем, куда уже осуществляют рейсы отечественные перевозчики. Источники газеты сообщили тогда, что правительство также против полной либерализации и будет выступать за ограничения в том или ином виде.
Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Тарифы почуяли воздух свободы».
просмотров: 285290
просмотров: 181418
просмотров: 125182
просмотров: 61118
просмотров: 39979