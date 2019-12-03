04 декабря, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Минтранс составил список стран для режима открытого неба Пулково

Минтранс определил список стран, в которые смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме открытого неба, сообщает РБК со ссылкой на два источника. Предполагается, что режим будет введен с 1 января 2020 года.

В список вошло 30 стран, которые «не нанесут ущерба» деятельности российских перевозчиков. Минтранс обсуждал список с Ростуризмом, правительством Санкт-Петербурга, аэропортом Пулково и российскими авиакомпаниями. Изначально было предложено 33 страны, однако в список не вошли Израиль, Хорватия и Греция. Для некоторых стран полеты будут разрешены с ограничениями.

Страны, в которые иностранным перевозчикам разрешат летать без ограничений:

  • Бельгия;
  • Дания;
  • Ирландия;
  • Исландия;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Македония;
  • Мальта;
  • Нидерланды;
  • Норвегия;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Сербия;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Финляндия;
  • Швейцария;
  • Швеция;
  • Эстония.

С ограничениями:

  • Австрия, Великобритания, Болгария — кроме столицы;
  • Германия — кроме Берлина, Дюссельдорфа, Мюнхена и Гамбурга;
  • Испания — кроме Барселоны и Малаги;
  • Италия — кроме Рима и Милана;
  • Кипр — кроме Ларнаки и Пафоса;
  • Франция — кроме Парижа и Ниццы.

Статус открытого неба, который планируется установить для Санкт-Петербурга, позволит летать в Пулково любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Интерес к российскому рынку уже проявили Ryanair, EasyJet и Wizz Air. С введением такого режима ожидается, что аэропорт Пулково увеличит ежегодный пассажиропоток с 18,1 млн до 24 млн человек к 2025 году.

С опаской к запланированным нововведениям отнеслись российские авиаперевозчики. Как заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, режим открытого неба может принести финансовые потери российским авиакомпания. По данным «Ведомостей», российские авиакомпании предлагали Минтрансу разрешить полеты в режиме открытого неба только в города, которые расположены не ближе 200 км к тем, куда уже осуществляют рейсы отечественные перевозчики. Источники газеты сообщили тогда, что правительство также против полной либерализации и будет выступать за ограничения в том или ином виде.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Тарифы почуяли воздух свободы».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя