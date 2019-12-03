Минтранс составил список стран для режима открытого неба Пулково

Минтранс определил список стран, в которые смогут летать иностранные авиакомпании из петербургского аэропорта Пулково в режиме открытого неба, сообщает РБК со ссылкой на два источника. Предполагается, что режим будет введен с 1 января 2020 года.

В список вошло 30 стран, которые «не нанесут ущерба» деятельности российских перевозчиков. Минтранс обсуждал список с Ростуризмом, правительством Санкт-Петербурга, аэропортом Пулково и российскими авиакомпаниями. Изначально было предложено 33 страны, однако в список не вошли Израиль, Хорватия и Греция. Для некоторых стран полеты будут разрешены с ограничениями.

Страны, в которые иностранным перевозчикам разрешат летать без ограничений:

Бельгия;

Дания;

Ирландия;

Исландия;

Латвия;

Литва;

Люксембург;

Македония;

Мальта;

Нидерланды;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Румыния;

Сербия;

Словакия;

Словения;

Финляндия;

Швейцария;

Швеция;

Эстония.

С ограничениями:

Австрия, Великобритания, Болгария — кроме столицы;

Германия — кроме Берлина, Дюссельдорфа, Мюнхена и Гамбурга;

Испания — кроме Барселоны и Малаги;

Италия — кроме Рима и Милана;

Кипр — кроме Ларнаки и Пафоса;

Франция — кроме Парижа и Ниццы.

Статус открытого неба, который планируется установить для Санкт-Петербурга, позволит летать в Пулково любым иностранным авиакомпаниям независимо от страны их регистрации и с любой частотой. Интерес к российскому рынку уже проявили Ryanair, EasyJet и Wizz Air. С введением такого режима ожидается, что аэропорт Пулково увеличит ежегодный пассажиропоток с 18,1 млн до 24 млн человек к 2025 году.

С опаской к запланированным нововведениям отнеслись российские авиаперевозчики. Как заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, режим открытого неба может принести финансовые потери российским авиакомпания. По данным «Ведомостей», российские авиакомпании предлагали Минтрансу разрешить полеты в режиме открытого неба только в города, которые расположены не ближе 200 км к тем, куда уже осуществляют рейсы отечественные перевозчики. Источники газеты сообщили тогда, что правительство также против полной либерализации и будет выступать за ограничения в том или ином виде.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Тарифы почуяли воздух свободы».