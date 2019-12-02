Столтенберг призвал НАТО улучшить отношения с Россией

Глава Североатлантического яльянса Йенс Столтенберг считает, что НАТО нужно провести с Россией переговоры по контролю над вооружениями. По мнению главы альянса, НАТО также необходимо улучшить отношения с Москвой. Как считает господин Столтенберг, в отношении России НАТО нужно продолжать придерживаться курса «сдерживания в сочетании с диалогом».

«Россия — наш самый большой сосед и останется таковым. Нам нужно поговорить с Россией, чтобы улучшить наши отношения. Но даже без улучшения отношений нам необходимо справляться с трудностями. Мы за переговоры по контролю над вооружениями с Россией»,— сказал глава альянса в интервью немецкой телекомпании ARD.

В сентябре президент РФ Владимир Путин направил нескольким странам послание с предложением ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. В США назвали предложение России «не заслуживающим внимания», а в НАТО — бессмысленным, не поддержала идею и Германия. Готовность рассмотреть инициативу российского президента озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Подробности — в публикации “Ъ” «Письмо Владимира Путина дошло до правильного адресата».