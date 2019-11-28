Германия отклонила предложение России о моратории на РСМД

Германия не приняла предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина ФРГ. Отказ немецкая сторона мотивирует заявлением геснека НАТО Йенса Столтенберга от 2 августа. Тогда господин Столтенберг заявил, что предложение о моратории на развертывание РСМД неперспективно, поскольку «Россия сама в течение многих лет развертывала такие ракеты». Это было еще до того, как президент России Владимир Путин направил соответствующее письмо в столицы нескольких десятков стран.

«Мы указываем на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, сделанное от имени альянса 2 августа»,— ответила пресс-служба на запрос агентства о том, есть ли ответ на послание Москвы у правительства Германии и солидарно ли оно с позицией президента Франции Эмманюэля Макрона. Господин Макрон ранее заявил, что не принимал предложение российской стороны, однако предложение Москвы «может стать основой для дальнейших дискуссий».

Напомним, господин Путин направил письмо с предложением ввести мораторий 18 сентября. В США назвали предложение России «не заслуживающим внимания», а в НАТО — бессмысленным.

Накануне стало известно, что Эмманюэль Макрон стал первым главой государства—члена НАТО, который позитивно откликнулся на инициативу Москвы. В своем письме господину Путину французский президент писал, что Париж «считает, что предложение Москвы заслуживает тщательного рассмотрения». Он добавил, что сторонам необходимо договориться о «заслуживающих доверия, серьезных взаимных мерах верификации».

Подробнее об ответном письме господина Макрона российскому президенту — в материале “Ъ”.