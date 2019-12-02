Главные новости к утру 2 декабря

С 3 декабря могут остановиться денежные переводы из России в Таджикистан. Предотвратить это всю прошлую неделю пытались участники рынка денежных переводов и ЦБ, однако переговоры не увенчались успехом.

Конгресс США не успевает завершить на работу над полномасштабным законопроектом об ограничительных мерах, направленных против проекта «Северный поток-2». Американская сторона приняла решение пойти обходным путем и планирует включить в военный бюджет санкции против компаний, связанных со строительством трубопровода.

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского будет полезной, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Помимо саммита «нормандской четверки» ожидается и личная встреча глав государств. Однако, какой формат будет у встречи, по мнению господина Лаврова, «бессмысленно гадать».

В Забайкальском крае объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом. Транспортное средство следовало по маршруту Чита—Сретенск, упало с моста на лед и перевернулось. Погибло 19 человек.

В Чукотском и Ямало-Hенецком автономных округах, а также в Москве живет больше всего людей, которые получают свыше 100 тыс. руб. в месяц. При этом в семи регионах менее 1% работников зарабатывают больше этой суммы.

Как стало известно “Ъ”, Роспотребнадзор завершил расследование массового инфицирования детей—пациентов Амурской областной детской клинической больницы вирусным гепатитом С. В самой больнице с выводами контрольного ведомства не согласились и представили список возражений, требуя признать акт о завершении расследования незаконным, а его само — недействительным.