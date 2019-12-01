«Фонтанка»: центр «Э» предотвратил «массовые драки» между фанатами «Зенита» и «Спартака»

Сотрудники центра «Э» (управление по противодействию экстремизму) главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предотвратили «массовые драки» между болельщиками «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге, утверждают источники «Фонтанки». По их словам, большая часть задержаний фанатов, произошедших накануне и в день матча команд, была связана с попытками болельщиков подраться друг с другом.

Игра между «Зенитом» и «Спартаком» состоится сегодня, 1 декабря, начало — в 19:00.

Большая часть задержаний произошла у станции метро «Волковская» около 23:00 30 ноября. Полицейские обнаружили автобус и несколько автомобилей, в которых находились около 50 человек из Москвы. У них были найдены биты, капы и боксерские перчатки. Еще 25 фанатов «Спартака» были задержаны около 01:00 в ночь на воскресенье у паба «Моллис» на Большой Конюшенной улице, где они якобы собирались напасть на фанатов «Зенита». Еще пятеро болельщиков «Спартака» были застигнуты днем в субботу расклеивающими стикеры на фасады домов в Центральном районе. При этом с болельщиками «Зенита», в частности, с группировкой Jolly Nevsky Hooligans, которые собирались для встречи с москвичами, полицейские ограничились профилактической беседой.

По словам фанатов москвичей, задержания продолжаются. Один из болельщиков «Спартака» рассказал «Спорт-Экспрессу», что был задержан в воскресенье во время обеда в кафе. «Я сегодня сидел в кафе и обедал. Приехал центр "Э" и обычные полицейские. Всех забрали. Просто так. На любые вопросы ответ следующий: "Вы сами все знаете. Во избежание беспорядков"»,— сказал он. По его словам, в понедельник задержанных болельщиков ждут суды. «Всем шьют мат в общественном месте. Крепят всех подряд. С нами молодые болельщики разные. Один человек с нами инвалид. Он с нерабочей правой рукой тоже, видимо, хотел драться. Мы в коридоре сидим, фанаты по камерам. Ночью забрали около ста человек. Ночью тупо забирали из кабаков в центре»,— отметил он.

«Этой ночью происходили задержания. И вчера происходили задержания. Людей задерживают без каких-либо оснований — в барах, кабаках. Сейчас многие находятся в участках и ожидают суда. В понедельник у них будет суд по административке за мат. Задерживают, пишут: ругались матом — все, что легко доказуемо. И просто верят на слово сотрудникам»,— рассказал Sport24 заряжающий фанатской трибуны «Спартака» Михаил Дивинский.

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров со ссылкой на свои источники сообщил, что незадолго до матча в полицию Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в городе планируется драка. «По моим данным, она если и случилась бы, то по привычному сценарию и вдали от людных мест. Однако перед важными лицами инфа легко раскручивается до космического уровня: должно быть мочилово сто на сто, в центре города, с ножами, битами и кастетами»,— написал господин Егоров. На основании этого правоохранительные органы и приняли решение о проведении «ночной спецоперации в барах».

О задержании до 200 болельщиков «Спартака» ранее сообщало «РИА Новости», ТАСС и «Фонтанка» писала о 81 задержанном (также были задержаны 5 фанатов «Зенита»). Им вменялось мелкое хулиганство, некоторым — распитие спиртных напитков на улице. В Twitter-аккаунте Supporters Group News появилось сообщение, что сотни фанатов «Спартака» были задержаны безосновательно. В пресс-службе главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сказали, что обстоятельства задержаний выясняются.

Накануне, 30 ноября, сотрудники центра «Э» (управление по противодействию экстремизму) главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шестерых зрителей матча между молодежными командами «Зенита» и «Спартака». Как писала «Фонтанка», болельщики были задержаны после скандирований «Дзюба вон, Дзюба кривоногий».

О том, что о матче «Зенита» и «Спартака» думают букмекеры, — в материале “Ъ FM”.