МИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана

Греческий МИД осудил заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные на церемонии открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP). Господин Эрдоган сказал, что Турция не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе у берегов Кипра. МИД Греции назвал слова турецкого президента «демонстрацией военной риторики».

Как считает внешнеполитическое ведомство, господин Эрдоган продемонстрировал «полное презрение к принципам добрососедства, краеугольному камню мирного сосуществования государств». МИД Греции назвал президента Турции «главным нарушителем международного права в регионе».

«Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики и презрения к международной законности. <…> Мы надеемся, власти Турции понимают, что уважение международной законности — это абсолютное обязательство»,— говорится в заявлении греческого МИДа.

Турция ведет буровые работы в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. Свои действия Анкара объясняет соглашением, заключенным в 2011 году национальной нефтяной компанией Turkiye Petrolleri и правительством Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Евросоюз недоволен действиями Турции, так как суверенитет ТРСК признает лишь сама Анкара. В октябре ЕС одобрил санкции против Турции из-за бурения у берегов Кипра.

Подробности — в публикации “Ъ” «Турция проходит разведку санкциями».