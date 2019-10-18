ЕС одобрил санкции против Турции из-за бурения у берегов Кипра

Лидеры стран-членов Евросоюза одобрили решение Совета ЕС о введении санкций против Турции из-за ее буровых работ в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра. С мая Анкара занимается геологоразведкой в Средиземном море, что вызвало недовольство европейских стран. В июле ЕС решил сократить финансовую поддержку Турции и приостановил переговоры по соглашению о воздушном сообщении.

14 октября Совет ЕС согласовал введение санкций против Турции. Под ограничения подпадут все физические и юридические лица, ответственные за незаконную добычу углеводородов в Восточном Средиземноморье.

«ЕС одобряет решение Совета, принятое в связи с незаконной буровой деятельностью Турции в исключительной экономической зоне Кипра, и подтверждает свою солидарность с Кипром»,— говорится в заявлении, принятом по итогом саммита ЕС.

Напомним, Брюссель был недоволен разработкой нефтяного месторождения Афродита у берегов Кипра. Свои действия Турция объясняет соглашением, заключенным в 2011 году между национальной нефтяной компанией Turkiye Petrolleri и правительством Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Но ЕС такое объяснение не устраивает, потому что суверенитет ТРСК признает только сама Анкара. Турция, однако, пообещала продолжить бурение в ИЭЗ Кипра.

Подробности — в публикации “Ъ” «Турция проходит разведку санкциями».